Укртранснафта віддала Нафтогазу весь прибуток за 2018 рік
Про це інформує пресслужба компанії.
"Укртранснафта виплатило 1,463 млрд грн дивідендів своєму акціонеру – НАК "Нафтогаз України". Відповідно до рішення акціонера, розмір виплачених дивідендів становить 100% чистого прибутку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що торік компанія перерахувала Нафтогазу 2,139 млрд грн дивідендів за 2017 рік, що становить 100% чистого прибутку за вказаний період.
Як повідомлялося, у 2018 році Укртранснафта транспортувала 15,44 млн тонн нафти. З них 13,3 млн тонн було відправлено на європейські НПЗ, а 1,3 млн тонн нафти вітчизняного видобутку та 680,5 тис. тонн імпортної - на НПЗ України.
100% акцій АТ "Укртранснафта" перебувають в управлінні НАК "Нафтогаз України".
Фото: inforesist.org