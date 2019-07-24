Укртранснафта віддала Нафтогазу весь прибуток за 2018 рік

АТ "Укртранснафта" перерахувало НАК "Нафтогаз України" дивіденди у розмірі 1,463 млрд грн, що становить 100% чистого прибутку компанії за 2018 рік.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Укртранснафта виплатило ‪1,463 млрд грн дивідендів своєму акціонеру – НАК "Нафтогаз України". Відповідно до рішення акціонера, розмір виплачених дивідендів становить 100% чистого прибутку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що торік компанія перерахувала Нафтогазу 2,139 млрд грн дивідендів за 2017 рік, що становить 100% чистого прибутку за вказаний період.

Як повідомлялося, у 2018 році Укртранснафта транспортувала 15,44 млн тонн нафти. З них 13,3 млн тонн було відправлено на європейські НПЗ, а 1,3 млн тонн нафти вітчизняного видобутку та 680,5 тис. тонн імпортної - на НПЗ України.

100% акцій АТ "Укртранснафта" перебувають в управлінні НАК "Нафтогаз України".

Фото: inforesist.org