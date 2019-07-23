Нафтогаз сплатив до бюджету 90% дивідендів від прибутку за 2018 рік

"Нафтогаз сплатив до держбюджету додатково 8,2 млрд грн дивідендів за 2018 рік. Таким чином, загалом компанія перерахувала державі вже 12,3 млрд грн, що складає 90% від чистого прибутку компанії за 2018 рік", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці червня компанія вже перерахувала до держбюджету 4,1 млрд грн дивідендів, що складає 30% від чистого прибутку за 2018 рік та відповідає вимогам закону "Про управління об’єктами державної власності".

У липні компанія розмістила євробонди на суму 1 млрд дол., щоб залучити фінансовий ресурс для закупівлі газу та виплати дивідендів державі. Відповідно до рішення уряду, НАК має сплатити 90% свого доходу у держбюджет.