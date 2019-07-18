Україна восени може випустити євробондів на $1 мільярд

У Національному банку прогнозують, що Міністерство фінансів восени може вийти на ринок євробондів та розмістити $1 млрд.

Про це на пресконференції сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нашому прогнозі ми закладаємо, що Міністерство фінансів вийде на ринок євробондів восени і розмістить 1 млрд дол., але це наші експертні очікування", - сказав Сологуб.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України на початку червня випустило єврооблігації на суму 1 мільярд євро. Понад 200 інвестиційних фондів із 25 країн світу придбали семирічні українські державні облігації, номіновані в євро.