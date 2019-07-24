НАБУ проводить обшуки в "Богдан Моторс"

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у приміщеннях "Богдан Моторс" в межах розслідування так званої справи "Укрексімбанку".

Про це повідомила пресслужба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки у приміщеннях "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем службовим особами ПАТ "Укрексімбанк" (100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, попередня правова кваліфікація кримінального провадження — ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Зазначається, що розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 19 липня НАБУ уже проводило обшуки у приміщеннях компанії "Богдан Моторс", у тому числі в клубі “5 елемент”.

Тоді в НАБУ пояснили, що слідча дія санкціонована судом і проводиться в ході розслідування розтрати держмайна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" назвали звинувачення НАБУ надуманими та безпідставними.