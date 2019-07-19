У "Богдан Моторс" вважають звинувачення НАБУ безпідставними та надуманими

У ПАТ “Автомобільна Компанія “Богдан Моторс” вважають звинувачення НАБУ надуманими та безпідставними.

Про це йдеться у заяві на сайті "Богдан Моторс".

"Богдан Моторс" є одним із найбільших виробників автомобільної техніки в Україні, зокрема і військової. Компанія заявляє про надуманість та безпідставність звинувачень НАБУ та розглядає організацію слідчих дій як політично вмотивований тиск", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "в умовах відсутності сучасної військової техніки, яка б дозволяла вирішувати всі питання забезпечення життєдіяльності військ під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС, компанія “Богдан Моторс” розробила власним коштом та виготовила зразки військової автомобільної техніки".

Зокрема, як відмічають у компанії, це санітарні автомобілі та вантажівки, які замінили у військах радянський металобрухт.

"Враховуючи величезну потребу армії у автотранспорті, яка обумовлена застарілим на 80% автопарком ЗСУ, вся ця техніка спрямовується у бойові частини для медичних підрозділів, артилерійських підрозділів, підрозділів забезпечення і підвезення боєприпасів та військово-технічного майна. Також після тривалих державних випробувань на озброєння Армії прийнятий бронеавтомобіль “Барс-8”, - поінформували у компанії.

Наголошується, що закупівля автомобілів виробництва “Богдан Моторс” відбувається "у повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517", яка, як уточнюють у компанії, чітко регламентує весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

Зазначається також, що “Богдан Моторс” є "одним з найбільших платників податків у галузі".

"Так за 11 років випуску цивільної та військової техніки на ДП “АСЗ №2” АТ “АК “Богдан Моторс” перерахував до бюджетів усіх рівнів 2,4 млрд грн. Компанія також є відповідальним роботодавцем – на підприємствах “Богдан Моторс” зараз працює понад 2000 осіб", - уточнили у компанії.

Як повідомлялося, 19 липня у НАБУ повідомили, що детективи відомства проводять обшуки у приміщеннях ПАТ “Автомобільна Компанія “Богдан Моторс”, у тому числі в клубі “5 елемент”.

У НАБУ повідомили, що слідча дія санкціонована судом і проводиться в ході розслідування розтрати держмайна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.