Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому уряді

Оксана Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому складі уряду.

Про це у коментарі журналістам сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, що бюджет буде ухвалюватися новим парламентом. Міністерство фінансів є, там працюють професійні та фахові люди. Буде передача влада. Можливо, міністр, можливо, заступники будуть працювати", - сказав Герус, коментуючи питання про ухвалення бюджетної резолюції.

Відповідаючи на запитання про можливість подальшої роботи міністром фінансів Оксани Маркарової, представник Президента в уряді сказав: "Можливо. Вона — фаховий міністр. Треба подумати, яке рішення ухвалити".

Разом із тим, він заявив, що не має впевненості, що хтось іще із нинішнього уряду продовжить роботу у складі Кабінету міністрів. За словами Геруса, пропозиції будуть з'являтися після призначення нового Прем'єр-міністра, який також пропонує кандидатів на керівників міністерств.