Українська влада очікує від МВФ пом'якшення позиції щодо цін на газ

Українська влада очікує від МВФ пом'якшення позиції щодо цін на газ

Укрінформ
Від Міжнародного валютного фонду українська влада очікує пом'якшення позиції щодо цін на газ для населення.

Про це у коментарі журналістам сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переговори будуть у серпні-вересні. Позиція була така, щоб пом'якшити позиції щодо ціни на газ із введенням лібералізованого ринку газу. Ринок газу має бути введений, але поетапно. Це будуть звичайні перемовини з МВФ", - відзначив Герус.

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За його словами, поки невідомо, які будуть ціни на газ для населення у серпні.

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