Українська влада очікує від МВФ пом'якшення позиції щодо цін на газ

Від Міжнародного валютного фонду українська влада очікує пом'якшення позиції щодо цін на газ для населення.

Про це у коментарі журналістам сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переговори будуть у серпні-вересні. Позиція була така, щоб пом'якшити позиції щодо ціни на газ із введенням лібералізованого ринку газу. Ринок газу має бути введений, але поетапно. Це будуть звичайні перемовини з МВФ", - відзначив Герус.

За його словами, поки невідомо, які будуть ціни на газ для населення у серпні.