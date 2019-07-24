План видатків у держбюджеті не виконаний майже на 43 мільярди - Рахункова палата

За січень-червень 2019 року план видатків загального фонду держбюджету не виконаний майже на 43 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Підсумки виконання Державного бюджету за перше півріччя знову не тішать. За шість місяців план видатків загального фонду держбюджету не виконаний майже на 43 млрд грн", - написав Пацкан.

Він зазначив, що найбільше не проведені у запланованих обсягах видатки на обслуговування державного боргу – на 8,7 млрд грн, надання трансфертів місцевим бюджетам – на 4,8 млрд грн. Не проведені в запланованих обсягах видатки за бюджетними програмами, головними розпорядниками яких є чотири міністерства.

"Загальний фонд державного бюджету за цей час виконано з дефіцитом 8,7 млрд грн. Хоча передбачалося - 23 млрд грн. Менший показник дефіциту зумовлений невиконанням плану видатків. Проблеми і з виконанням плану доходів. Попри зростання економіки – невиконання плану по загальному фонду на 28 млрд грн. І ми в Рахунковій палаті переконані, що якщо ці тенденції зберігатимуться, то ризики невиконання державного бюджету за підсумками року збільшуватимуться", - зауважив Пацкан.