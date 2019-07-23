Укроборонпром оголосив тендер на міжнародний аудит за 32,5 мільйона

Укроборонпром оголосив тендер на електронній платформі ProZorro на проведення аудиту концерну із залученням міжнародних експертів на суму 32,5 млн грн.

Про це зазначено на сторінці електронного аукціону РroZorro.

"Послуги незалежного аудиту Державного концерну "Укроборонпром" та його підприємств із залученням міжнародних експертів. Відкриті торги з публікацією англійською мовою. Очікувана вартість тендеру 32,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кінцевий термін звернення за роз’ясненням - до 11 серпня; подачі тендерних пропозицій — 21 серпня 2019 року.

Початок аукціону заплановано на 26 вересня 2019 року 15 год. 45 хв.

Розмір мінімального пониження ціни — 325 тис. грн, або 1%.

Кінцевий термін виконання переможцем тендеру аудиту концерну "Укроборонпром" - 10 квітня 2021 року.

Умови розрахунку за послугу звітності за 2018 -2019 роки передбачають внесення авансу у розмірі 40% до 15 травня 2010 року, але не раніше затвердження сторонами календарного графіка надання відповідної частини послуг. А також виплату 60% суми протягом п’яти банківських днів з дати підписання сторонами акту надання відповідної частини послуг та не раніше за дату реєстрації виконавцем податкової відповідної накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 19 червня виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".

Новий глава Наглядової ради ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвав проведення міжнародного аудиту фінансової діяльності головним завданням на найближчу перспективу.