Президент підписав указ про боротьбу з рейдерством

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо протидії рейдерству в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Документ містить набір інструментів, що будуть впроваджені найближчим часом для належного захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроєкту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

Зокрема, передбачається внести зміни до програмного забезпечення державних реєстрів, що істотно зменшить ризики та частоту рейдерства.

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Серед ключових технологічних змін, як зауважили в ОП, – автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням/зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій; запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП).

«Питання рейдерства стало одним із найболючіших для бізнесу. За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або «дірки» у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край», – зазначив заступник керівника ОП Олексій Гончарук.