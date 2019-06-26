Нотаріальна палата презентувала стратегію подолання рейдерства в Україні

Нотаріальна палата розробила дієві механізми подолання рейдерства в Україні, які будуть передані народним депутатам у вигляді законопроекту.

Про це під час круглого столу в Укрінформі заявив президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко, повідомляє кореспондент агентства.

“Сама стратегія зупинення рейдерства розбита на блоки, їхня нумерація не має жодного значення. Проте кожна складова суттєва, це потрібно враховувати — не можна щось прийняти, а щось не прийняти. Після закінчення заходу ми обов’язково передамо народним депутатам на реєстрацію цей законопроект”, - наголосив Марченко.

Експерти Нотаріальної палати умовно виділяють кілька видів рейдерських захоплень в Україні: рейдерство у державних реєстрах; земельне рейдерство; рейдерство при створенні, поділі і знищенні об’єктів нерухомості та інші види. Вони в свою чергу поділені на підвиди, по кожному з яких нотаріальна палата пропонує конкретні рішення.

Так, на думку авторів стратегії, для запобігання рейдерства в Україні необхідно: створити єдині державні реєстри нотаріальних дій і державних реєстраторів; позбавити комунальні підприємства права здійснювати реєстраційні дії; встановити вимоги до робочого місця державного реєстратора та запровадити механізм перевірок відповідності цим вимогам.

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Пропонується також запровадити цілодобову можливість блокування ключа реєстратора, посилити безпеку державних реєстрів шляхом багатофакторної автентифікації, а також посилити контроль за тим, де саме той чи інший реєстратор вносить зміни до державного реєстру.

Експерти палати підкреслюють, що в Україні необхідно запровадити судовий контроль у сфері державної реєстрації, зокрема надати судам право переглядати Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Окремо пропонується створити Державний реєстр об’єктів нерухомого майна, в який обов’язково буде внесена їхня технічна характеристика, адреса та матеріали інвентаризації.

У Нотаріальній палаті України зазначають, що розроблені ними пропозиції дозволять на законодавчому рівні запобігти рейдерським атаками в Україні.