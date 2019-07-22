Кабмін погодив сім членів наглядової ради Укргідроенерго

Кабінет міністрів своїм рішенням погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ПрАТ “Укргідроенерго”, у тому числі незалежних членів та представників держави.

Відповідне розпорядження від 17 липня 2019 р. № 544-р опубліковане на Урядовому порталі за підписом голови уряду.

"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго” Уолша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів та Шкуракова Василя Олександровича, Кальніченко Валентину Анатоліївну, Буславець Ольгу Анатоліївну як представників держави", - йдеться у повідомленні.

Кандидатури незалежних членів було обрано шляхом прозорого та відкритого відбору за участю незалежного недержавного фахівця з добору персоналу. До складу Комітету з призначення входили представники міністерств, а також міжнародних організацій: ЄБРР, МВФ та МФК.

"Таке рішення забезпечить ефективне корпоративне управління ПрАТ “Укргідроенерго” в інтересах суспільства", - наголосили в уряді.

Як повідомлялося, рішення уряду про призначення наглядової ради Укргідроенерго було ухвалене на минулому засіданні КМУ - 17 липня. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час ухвалення рішення заявив, що якщо до членів ради виникнуть питання, він не підпише призначення.