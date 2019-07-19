Зеленський — мексиканському інвестору: Ми відкриті до всього, що створює робочі місця

Президент України Володимир Зеленський і його команда готові захищати реальні інвестиції, які створюють новий бізнес в Україні та робочі місця для наших громадян.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з головним виконавчим директором Principal Standard Group, мексиканським інвестором Пітером Фойо та його партнером, віцепрезидентом компанії UTG Ігорем Мельником, повідомляє пресслужба глави держави.

«Насамперед для нас пріоритет – це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну», – сказав Зеленський.

Він додав, що, незважаючи на досить щільний робочий графік, завжди готовий знайти час на корисні для України проєкти й сідати за стіл переговорів для предметної розмови.

«Якщо у нас збігаються бажання та бачення, якщо це «білий», чесний бізнес – ми готові», – акцентував Президент.

Глава держави підкреслив, що вважає важливим будь-який інвестиційний проєкт незалежно від того, на мільйон це інвестиція чи на мільярд.

«Ми відкриті до всього, що створює новий бізнес в Україні та робочі місця для наших громадян», – зазначив Зеленський.

Як поінформували у пресслужбі, учасники зустрічі обговорили можливості такої співпраці.

Зі свого боку головний виконавчий директор Principal Standard Group подякував за зустріч і розповів, що його спеціалізація – це телефонія та телекомунікаційні послуги, що актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку та підготовки до запуску 5G.

Він підкреслив, що для нього є важливою позиція Президента щодо побудови конструктивної співпраці на засадах відкритості.

Фото: president.gov.ua