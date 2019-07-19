В Україні суттєво збільшилися обсяги реалізації зернових та олійних

За перше півріччя 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року реалізація сільгосппідприємствами зернових та зернобобових збільшилась на 26,5%, олійних — на 30,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-червень 2019 року українські підприємства реалізували 16,3 млн тонн зернових та зернобобових, що на 26,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. У тому числі було продано 12,3 млн тонн кукурудзи на зерно (на 58,4% більше, ніж торік), 3,0 млн тонн пшениці (на 23,1% менше), 640,2 тис. тонн ячменю (на 8,4% менше), 36,3 тис. тонн жита (на 51,4% менше).

Реалізація насіння олійних культур за перше півріччя 2019 року у порівнянні із січнем-червнем 2018 року збільшилася на 30,5%, до 5,4 млн тонн. У тому числі за вказаний період було продано близько 3,7 млн тонн насіння соняшника (на 25,4% більше, ніж торік), 1,58 млн тонн бобів сої (на 48,4% більше), 144,9 тис. тонн насіння ріпаку (на 0,5% більше).

Також у першому півріччі 2019 року збільшилися обсяги реалізації плодових та ягідних культур — на 56,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (до 106,4 тис. тонн).

Втім, зменшилися продажі картоплі, овочів та цукру. За січень-червень 2019 року сільгосппідприємствами було реалізовано 93,1 тис. тонн картоплі (на 17,8% менше, ніж торік), 130,2 тис. тонн овочів (на 19,8% менше), 370,5 тис. тонн цукру (на 9,1% менше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, за перше півріччя 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року реалізація зернових та зернобобових збільшилась на 8,8%, олійних — на 12,4%.