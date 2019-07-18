Термін роботи енергоблоку №1 ХАЕС пропонують продовжити до 2028 року

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) рекомендує продовжити експлуатацію енергоблоку №1 Хмельницької АЕС у понадпроектний термін, на 10 років - до 13 грудня 2028 р.

Про це повідомляє пресслужба ДІЯРУ за результатами засідання колегії.

"За результатами обговорення члени колегії підтримали пропозицію схвалити висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №1 та визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку в термін до наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №1 ВП "Хмельницька АЕС" – 13 грудня 2028 року", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, ДП НАЕК "Енергоатом" провів громадські слухання щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №1 Хмельницької АЕС.