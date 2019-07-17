Пацкан: Кабмін не може іти на “канікули”, доки не врегульоване питання тарифів

Рахункова палата сподівається, що Міністерство внутрішніх справ сприятиме проведенню перевірки у НАК "Нафтогаз України".

Про це на засіданні уряду сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє коренспондент Укрінформу.

"Цей уряд не може піти на канікули, допоки не буде врегульоване питання тарифів, питання щодо Нафтогазу. Я прошу пана Авакова на п'ятницю посприяти членам Рахункової палати щодо перевірки у нафтогазовому комплексі, безпосередньо у Нафтогазі. Я не хочу робити шоу, але ситуація так далі тривати не може", - сказав Пацкан.

За його словами, втручання поліції вже допомогло Рахунковій палаті у перевірці Укртрансгазу.

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"Нами розпочато контрольний захід щодо управління об'єктами власності у нафтогазовому комплексі, які мають наслідки для державного бюджету. 15 липня члени Рахункової палати разом з контрольною групою війшли до Укртрансгазу, де знову перешкоджання. Лише завдяки діям поліції та міністру Авакову було внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань факт про перешкоджання діям членів Рахункової палати", - відзначив голова Рахункової палати.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також заявив, що Рахункова палата має бути допущена до перевірки Нафтогазу.

"Мені цікаво перевірити закупівлі і продаж газу компанією НАК "Нафтогаз України". Та інформація, яку вони надають, на мій погляд, є сумнівною у багатьох випадках. Треба перевірити. У тому числі - по тарифах. Я сказав, якщо вони не перерахують дивіденди, ми їх звільнятимемо", - наголосив Гройсман.