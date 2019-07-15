Нафтогаз оприлюднив нову ціну для населення

НАК "Нафтогаз України" встановила ціну газу для населення у липні на рівні 4905,67 грн за 1 тис. кубометрів, що на 648 грн менше за ціну в червні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нафтогаз розрахував нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в липні. Відтак, ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у липні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4905,67 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн або на 11,7%", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного облгазу чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

Нова ціна Нафтогазу розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року №293 "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року № 485, яка застосовується з 01.06.2019).

Як повідомлялося, урядова постанова №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу.

Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі, за нею і була визначена вартість газу на липень, зазначили в пресслужбі.