Нафтогаз оприлюднив нову ціну для населення

Нафтогаз оприлюднив нову ціну для населення

Укрінформ
НАК "Нафтогаз України" встановила ціну газу для населення у липні на рівні 4905,67 грн за 1 тис. кубометрів, що на 648 грн менше за ціну в червні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нафтогаз розрахував нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в липні. Відтак, ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у липні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4905,67 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн або на 11,7%", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного облгазу чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

Читайте також: Країна здатна зменшити споживання газу вдвічі — Зубко

Нова ціна Нафтогазу розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року №293 "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року № 485, яка застосовується з 01.06.2019).

Як повідомлялося, урядова постанова №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу.

Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі, за нею і була визначена вартість газу на липень, зазначили в пресслужбі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-