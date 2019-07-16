Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку

Керуючий директор МВФ Крістін Лагард оголосила про свою відставку майже за два місяці до того, як її заява набере чинності для того, щоб Фонд устиг підібрати їй наступника.

Про це йдеться в її заяві, розміщеній на сайті Фонду.

"Я зустрічалася з Виконавчою радою і подала заяву про звільнення з Фонду, яка набере чинності з 12 вересня 2019 року", - написала Лагард.

Вона пояснила відмову від своєї нинішньої посади висуненням на пост президента Європейського центробанку. Також Лагард пояснила, що вважає, що в інтересах МВФ буде прискорити процес відбору її наступника, і її заява про майбутню відставку дасть змогу дати старт цьому процесу.

"Виконавча рада тепер робитиме необхідні кроки для просування в процесі вибору нового керуючого директора. Девід Ліптон залишається нашим виконувачем обов'язків керуючого директора", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, Лагард претендує на посаду глави Європейського центрального банку. 9 липня міністри економіки та фінансів країн Євросоюзу підтримали рекомендацію Європейської Ради про призначення Лагард.

Її кандидатуру має затвердити Європейський парламент. Якщо це станеться, 31 жовтня Лагард замінить на посту глави Європейського центрального банку італійця Маріо Драгі.

Фото: IMF