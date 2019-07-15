Суд скасував ліквідацію банку Юнісон

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон".

Про це йдеться у рішенні суду, що є в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Визнати протиправним та скасувати рішення Правління Національного банку України №345-рщ від 18 червня 2018 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Юнісон", - йдеться у рішенні суду.

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Також було визнано протиправним та скасовано рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 червня 2018 року №1725 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Банк "Юнісон".