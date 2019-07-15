Суд скасував ліквідацію банку Юнісон

Суд скасував ліквідацію банку Юнісон

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон".

Про це йдеться у рішенні суду, що є в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Визнати протиправним та скасувати рішення Правління Національного банку України №345-рщ від 18 червня 2018 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Юнісон", - йдеться у рішенні суду.

Читайте також: НБУ передумав продавати пул активів Дельта Банку

Також було визнано протиправним та скасовано рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 червня 2018 року №1725 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Банк "Юнісон".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-