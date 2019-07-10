НБУ передумав продавати пул активів Дельта Банку

Національний банк вважає, що аукціон з реалізації пулу активів АТ "Дельта банк" фінансовій компанії "Скай" відбувся з наявністю обставин та можливих маніпуляцій зі сторони покупця, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Національний банк скасував своє рішення щодо погодження реалізації пулу активів, переданих АТ "Дельта Банк" у заставу. 7 червня відбулись торги з реалізації зазначеного пулу , на яких ТОВ "Фінансова компанія "Скай" придбало їх за ціною 182,5 млн грн, тоді як початкова ціна лоту складала 868,8 млн грн. Національний банк вважає, що проведений аукціон відбувся з наявністю обставин та можливих маніпуляцій зі сторони покупця, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, до даного пулу активів увійшли майнові права за низкою кредитних договорів, у заставу за якими були передані працюючі потужності олійножирових комбінатів в Одеській області та інфраструктура у порту м. Чорноморськ.

За три місяці до цього аукціону, 6 березня 2019 року, цей же покупець – ТОВ "Фінансова компанія "Скай" – пропонувало у ході торгів за цей же актив суму майже вп'ятеро більшу - 906,2 млн грн. Однак тоді угода за підсумками аукціону була зірвана судовою забороною Окружного адміністративного суду м. Києва від 5 березня за позовом юридичної особи, яка взагалі не брала участі в торгах. У результаті, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив зазначені активи на торги після отримання відповідного погодження від Національного банку.

Національний банк вбачає можливі зловживання в діях покупця – ТОВ "Фінансова компанія "Скай", оскільки за три місяці активи (з якими по суті не відбувалось змін) не могли знецінитись в кілька разів. Відповідно Національний банк як заставодержатель частини активів повідомив Фонд гарантування вкладів про скасування свого попереднього рішення (яким надавалась згода на реалізацію активів) у зв’язку із наявністю обставин, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю. Національний банк упевнений, що, проаналізувавши всю наявну в його розпорядженні інформацію, Фонд гарантування вкладів ухвалить зважене та відповідальне рішення щодо подальших дій.