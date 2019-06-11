Верьовський купує активи Дельта Банку

ТОВ "Фінансова компанія" Скай "з пропозицією 182,5 млн грн перемогла в аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з продажу пулу активів Дельта Банку.

Про це повідомляє портал Finbalance.

«ТОВ "Фінансова компанія "Скай" з пропозицією 182,5 млн грн стала переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу активів Дельта Банку на 4,85 млрд грн (балансова вартість пулу активів), який відбувся 7 червня», - йдеться у повідомленні.

За даними Finbalance, станом на поточний момент протокол між ФГВФО і ТОВ "ФК "Скай" за підсумками аукціону ще не підписаний.

Як повідомлялося, Фонд гарантування 7 червня 2019 року повторно виставив на торги пул активів АТ «Дельта Банк» балансовою вартістю 4,85 млрд грн за стартовою ціною 868 млн грн. Нарівні з іншими активами, в пул входили потужності з переробки сільськогосподарської продукції, розташовані в Одеській області, зокрема: 39 тис. кв. м промислової нерухомості, діючий масложировий виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до під'їзної залізничної колії і морського транспортного порту, 5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійно-жирового комбінату і діючий комбінат з виробництва маргарину, кулінарних і кондитерських жирів, соняшникової олії і майонезу.

Торги проходили за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни протягом дня.

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За даними Finbalance, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Фінансова компанія "Скай" є бізнесмен Андрій Верьовський, найбільший акціонер компанії «Кернел».

Кернел - один з найбільших у світі виробників соняшникової олії, за даними ЗМІ, частка компанії у світовому виробництві цієї продукції - близько 8%.

Підприємства Кернел за рік можуть переробляти 3 млн т соняшнику, виробляти 1,3 млн т соняшникової олії й 1,2 млн т соняшникового шроту.

Фото: InVenture