Підакцизні товари за рік подорожчали максимум на 23,5% - статистика

З червня 2018 року по червень 2019 року підакцизні товари вітчизняного виробництва подорожчали.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з червня 2018 року по червень 2019 року піднялось у ціні на 14,06% (до 16,55 грн за 0,5 л); вина столові — на 9,5% (до 66,15 грн за 0,75 л); горілка — на 11,6% (до 91,46 грн за 0,5 л).

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Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2019 року в середньому по Україні продавалися по 32,16 грн за пачку (20 шт), що на 22,19% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 27,76 грн за пачку (дорожче на 20,7%).