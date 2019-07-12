В Україні зафіксували рекордно низький рівень тіньової економіки

У 2018 році рівень тіньової економіки становив 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткових пункта менше порівняно з 2017 роком.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

"За розрахунками Мінекономрозвитку, у 2018 році рівень тіньової економіки склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткових пункта менше порівняно з 2017 роком", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що це найнижчий рівень, починаючи з 2009 року. Такий рівень детінізації економіки можна розглядати як один із критеріїв оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством.