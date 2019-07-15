Держстат: За рік зменшилась кількість майже всіх видів сільгосптварин

Станом на 1 липня 2019 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів'я більшості видів сільськогосподарських тварин зменшилась на 0,4-4,1%, зросла лише кількість свійської птиці — на 2,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 липня 2019 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 3,74 млн голів, що на 4,1% менше, ніж на 1 липня 2018 року. У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 1,12 млн голів ВРХ (на 5,4% менше, ніж на 1 липня 2018 року), господарства населення — 2,62 млн голів (на 3,5% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 6,41 млн голів (на 0,4% менше, ніж на 1 липня 2018 року): 3,67 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 4,7% більше) та 2,85 млн голів у господарствах населення (на 6,1% менше).

Також на 1 липня поточного року в країні утримувалось близько 1,58 млн овець та кіз (на 3,5% менше, ніж роком раніше): 194,7 тис. сільськогосподарськими підприємствами (на 5,5% менше) та 1,38 млн господарствами населення (на 3,2% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 липня 2018 року по 1 липня 2019 року збільшилося на 2,9% — до 253,62 млн голів: на сільськогосподарських підприємствах воно збільшилось на 6,3% (до 124,33 млн голів), у господарствах населення — зменшилось на 0,2% (до 129,29 млн голів).

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Як повідомлялось, за даними Держстату, на 1 липня 2018 року у порівнянні з 1 липня 2017 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 4,6%, свиней — на 5,3%, овець та кіз — на 4,1%, поголів’я свійської птиці збільшилося на 4,7%.