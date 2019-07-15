У Світовому банку назвали зростання економіки в Україні стриманим

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні є дуже стриманим, а його природа не є сталою.

Про це в інтерв'ю DT.UA сказала економіст Представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач.

"Нинішнє зростання є дуже стриманим, і його природа, на жаль, не є сталою. У 2016–2017 роках дуже великий внесок у ВВП було зроблено за рахунок гарного врожаю, а це дуже мінливий і складно прогнозований фактор, бо щороку рекордних врожаїв може й не бути. Інші сектори, які роблять великий внесок у зростання нашого ВВП, — це сектори, орієнтовані на внутрішнє споживання, що теж не найкращий із варіантів. Бо внутрішнє споживання не підвищує експортного потенціалу, не допомагає нам інтегруватися у глобальні ланцюжки доданої вартості, збільшити нашу конкурентоспроможність, підвищити продуктивність, тобто задіяти всі можливі механізми, які допомагають саме сталому розвитку", - сказала Головач.

На її думку, проблема полягає не лише у фіскальній політиці, це питання і до державної політики загалом, і до структури економіки. Але якщо йдеться про можливості стимулювати економічне зростання за рахунок фіскальної політики, то є кілька рішень, які можуть бути ефективними.

За словами економіста, перший і найпростіший шлях — держава сама є великим інвестором, і її інвестиції в інфраструктуру насправді дають можливість напряму впливати на економічне зростання.

"Що на сьогодні обмежує державні інвестиції? Переважно дуже високі видатки споживання: виплати відсотків за боргом і соціальні видатки. По суті кошти, які могли б інвестуватися, ми проїдаємо. Дозволити собі нарощувати дефіцит бюджету Україна не може з огляду на високі виплати за державним боргом. Тому ми маємо докладати зусиль, аби стабілізувати його на рівні 2–2,5% від ВВП. Більш того, ми повинні зменшувати наше боргове навантаження, а це можливо лише за умови жорсткого контролю над дефіцитом бюджету. А отже, вільного простору для маневру у нас не так уже й багато", - вважає фахівець.

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Головач наголосила, що реформи у сферах охорони здоров'я та освіти зрештою мають привести до того, що фінансування цих секторів буде пов'язане зі зростанням продуктивності. Але на реалізацію цих реформ знадобиться певний час, тоді як зараз через цю прив'язку будь-яке політичне рішення про збільшення мінімальної заробітної плати призводить до того, що видатки у цих секторах миттєво зростають.

"І якщо подивитися на структуру цих видатків, то з'ясується, що й там капітальних видатків дуже мало, практично всі гроші йдуть на оплату праці, хоча інвестиційні потреби що в освіті, що в медицині — величезні. Це в жодному разі не докір Міністерству фінансів, там багато роблять для того, щоб ситуацію покращити, це докір політикам, які не бачать зв'язку між підвищенням мінімальної заробітної плати і макроекономічними наслідками", - наголосила представниця Світового банку.

Як повідомляв Укрінфором, у першому кварталі 2019 року економіка України зросла на 2,5% у річному вимірі, сповільнившись із 3,5% у четвертому кварталі 2018 року.

Світовий банк зберіг прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році на рівні 2,7%.