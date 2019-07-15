АЕС України минулої доби виробили 185,29 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 14 липня 2019 року, вироблено 185,29 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 14 липня, станціями вироблено 185,29 млн кВт-г електроенергії.», - йдеться в повідомленні.

15 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 125-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 43-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 52-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 61-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 233-а доба середнього планового ремонту.

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14 липня 2019 року в 09:25 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 720 МВт, РАЕС – 1 690 МВт, ЮУАЕС – 1 710 МВт, ХАЕС – 995 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.