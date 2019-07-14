На Запорізькій АЕС запустили відремонтований енергоблок

Енергоблок №1 Запорізької АЕС у неділю, 14 липня, підключено до енергомережі після завершення ремонту, який було розпочато 10 липня.

Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

В даний час в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС із сумарним навантаженням 3 385 МВт. На енергоблоці №2 триває 124-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 — 42-га доба планового середнього ремонту.

“Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає”, - йдеться в повідомленні.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

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Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.