Економіка Китаю уповільнилася до мінімуму за 27 років — Bloomberg

Зростання економіки Китаю уповільнилося до найнижчого рівня від 1992 року. Однією з причин уповільнення стала торговельна війна із США.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китай стикається з уповільненням темпів економічного зростання, що призведе до зниження темпів зростання виробництва до найменших показників протягом майже трьох десятиліть цього року. Очікується, що валовий внутрішній продукт зросте на 6,2% у другому кварталі, це найповільніший щоквартальний показник, щонайменше з 1992 року", - йдеться у повідомленні.

За підсумками 2019 року аналітики все ж очікують, що економіка Китаю зросте на понад 6%.

"Економіка Китаю буде сповільнюватися ще й у другому півріччі, оскільки зовнішній попит залишається зниженим, зростання, найімовірніше, стабілізується за умов внутрішньої підтримки. Щорічний темп зростання залишиться вищим за 6%”, - зазначив Ван Тао, головний економіст китайської компанії UBS AG.

Як повідомляв Укрінформ, через провал переговорів щодо торговельної угоди Вашингтон з 10 травня підвищив до 25% мита на китайський імпорт на загальну суму $200 млрд. Крім того, пригрозив підняти мита на іншу продукцію на понад $300 млрд, якщо перемовини затягуватимуться й надалі.

У відповідь Пекін заявив про підвищення з 1 червня мит на американські товари на суму $60 млрд.

Фото: Qilai Shen / Bloomberg