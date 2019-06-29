Лагард попередила лідерів G20 про "хиткий" стан глобальної економіки

Через погіршення факторів світового економічного зростання, а також існування серйозних викликів для подальшого прогресу, лідери країн G20 мають об'єднати зусилля, щоби створити умови для стабільності й росту.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард за результатами її зустрічей з главами держав та урядів на саміті G20 в японському місті Осака, текст якої Укрінформ має у своєму розпорядженні.

"Глобальна економіка потрапила в смугу невдач: інвестиції послабилися, а торгівля значно сповільнилася, темпи зростання експорту й імпорту опинилися на найнижчому рівні після глобальної фінансової кризи. Попри те, що МВФ очікує подальшого економічного зростання, ризики для його перегляду залишаються серйозними", - заявила глава МВФ.

Головним серед цих ризиків Лагард назвала торгівлю.

Вона підкреслила, що вітає відновлення торговельних переговорів між США й Китаєм, однак уже запроваджені тарифи "стримують глобальну економіку", а досі нерозв'язані проблеми "створюють велику невизначеність щодо майбутнього". У цьому зв'язку, за її словами, пріоритетом має стати зменшення перешкод для торгівлі, якими є серед іншого додаткові тарифи. Крім того, треба позбавитися основних джерел напруженості й деформацій у цій сфері.

Лагард також звернула увагу на інші ключові галузі, які потребують політичних кроків для відновлення довіри та сприяння росту. Це стосується, насамперед, центробанків країн "двадцятки", які мають продовжити коригування своєї політики на основі поточних змін, а фіскальна політика має балансувати підтримку росту та стійкість боргу. Глава МВФ також підкреслила важливість структурних реформ для підтримки продуктивності й зайнятості.

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Серед інших важливих аспектів Лагард також назвала необхідність корпоративного оподаткування, фінансової регуляторної реформи, подолання корупції та відповіді на зміни клімату.

"У той час, коли глобальна економіка перебуває на хиткій стадії, правильною політикою та спільними зусиллями ми можемо подолати виклики, з якими стикаємося, й спрямувати світ на шлях до більш потужного, більш стійкого, збалансованого й інклюзивного зростання", - підкреслила директор-розпорядник МВФ.

Фото: IMF