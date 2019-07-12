Україна імпортувала майже 111 тисяч тонн пальмової олії

Україна у першому півріччі 2019 року імпортувала 110,91 тис. тонн пальмової олії і експортувала 4,788 тис. тонн.

Про це йдеться у митній статистичній інформації Державної фіскальної служби України (ДФС).

За даними ДФС, у січні - червні 2019 року Україна імпортувала 110,91 тис. тонн пальмової олії на 72,806 млн дол. Основним імпортерами традиційно стала Індонезія із поставками пальмової олії на загальну суму 58,288 млн дол. Також із Малайзії імпортували до України пальмової олії на загальну суму 13,348 млн дол. Та зі Швеції - на 537 тис. дол.

Водночас за 6 місяців 2019 року Україна експортувала 4,788 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 2,964 млн дол. Експортовано було пальмову олію переважно до Грузії — на 2,724 млн дол., до Сербії - на 104 тис дол., та до Республіки Молдова — на 66 тис. дол.