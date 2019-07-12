Уряд презентував портал держпідприємств ProZvit
Про це під час презентації порталу онлайн-аналітики державних підприємств сказав перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні презентуємо портал державних підприємств ProZvit. Відтепер усі державні підприємства звітують в електронній формі і фінансові показники діяльності агрегуються на даному порталі", - сказав Кубів.
Він зазначив, що тепер кожен бажаючий може зайти на даний портал і побачити відповідні показники роботи державних підприємств.
У міністерстві вважають, що даний портал є потужним антикорупційним запобіжником, який покликаний підвищити ефективність роботи держпідприємств.
Як відомо, в 2018 році 100 найбільших державних підприємств отримали чистий прибуток 25 млрд грн.