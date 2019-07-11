Уряд затвердив фінансування двох інноваційних проєктів у Дніпрі

Кабінет міністрів України затвердив фінансування на суму 22 млн грн двох інноваційних проєктів у місті Дніпро.

Про це в Укрінформі сказав директор “Агентства розвитку Дніпра” Володимир Панченко під час круглого столу присвяченого створенню екосистеми інновацій у місті Дніпро, повідомляє кореспондент агентства.

“Сьогодні у нас розмова про те, як реалізувати цей проєкт і приводом є останнє рішення Кабінету міністрів України про те, що для Industrial Park “Innovation Forpost” затверджено фінансування двох проєктів - це проєкт бізнес-інкубатора і проєкт виставкового центру на суму 22 млн грн”, - сказав Панченко.

Він зазначив, що процес триває занадто довго для того щоб називати це дійсно швидким інноваційним процесом, тож в майбутньому умови конкурсів повинні змінюватися.

“У нас в асоціації індустріальних парків 40 членів, і всі вони хотіли б розвиватися інноваційно, тому ми б хотіли щоб 2020 рік був для них ознаменований підтримкою європейських структур. У нас амбіційні задачі по цьому проєкту залучити 200 млн дол. по цьому проєкту протягом наступних 5 років”, - наголосив голова асоціації.

Керівник проєкту Industrial Park “Innovation Forpost” Олена Іваницька поінформувала, що загалом територія індустріального парку займатиме 140-240 тис. кв м, зокрема, площа виставкового комплексу — 18 тис кв м. Проєкт складатиметься з трьох частин. Перша черга — цех старовинної ливарні побудований бельгійським інвестором ще на початку 20 століття. Загальна площа приміщення — 7 тис. кв м. Будівля дуже вдало розташована, тож там буде збудований акт-простір для проведення мистецьких заходів та фестивалів.

“Весь проєкт оцінено в 109 млн грн. Дніпровська міська рада затвердила дві програми, по яким ми можемо отримати фінансову підтримку у розмірі 54 млн грн на будівництво об’єкту”, - сказала Іваницька.

Також на кошти гранту Євросоюзу буде збудовано бізнес-інкубатор, який має стати одним з ключових елементів в екосистемі бізнес-інновацій в місті Дніпро, про це розповів заступник директора “Агентства розвитку Дніпра” Олексій Самовалов. За його словами, сума гранту становить 10 млн грн. За ці кошти заплановано будівництво центру транспортних інновацій, де б відбиралися та опрацьовувалися технології, які є у сфері різного виду транспорту у місті Дніпро.