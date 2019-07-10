На програму протезування уряд направив 1,2 мільярда - Гройсман

Кабмін направив 1,2 млрд грн на забезпечення протезуванням воїнів і людей з інвалідністю.

Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів журналістам в Українському НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності (Харків), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Систему забезпечення людей протезуванням змінено. Раніше було замовлення на підприємство, але люди не завжди отримували якісні вироби. Зараз система така: за кожною людиною, у якої є проблема, йдуть кошти. Є каталоги кращих виробів, людина вибирає за своїми параметрами, а держава платить. На ці цілі - протезування воїнів і людей з інвалідністю - в цьому році ми виділили 1 млрд 200 млн грн ", - зазначив Гройсман.

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За його словами, раніше була необхідність закуповувати такі величезні кошти за кордоном. "Сьогодні Харківський інститут разом з колегами виробляє ці вироби високої якості. В минулому році держава виділила Харківському НДІ протезування 60 млн грн на придбання обладнання. У цьому році інститут отримав ще 70 млн грн", - додав Прем'єр.

Глава уряду разом з головою Харківської ОДА Юлією Світличною ознайомився зі структурними підрозділами Університету, а також тренажерними класами для воїнів, які використовують протези української марки, у тому числі, електронні.

Гройсман поговорив з воїнами і побажав їм міцного здоров'я та успіхів у реабілітації.

Володимир Гройсман відвідав Український науково-дослідний інститут протезування // Фото: КМУ

Як сказали кореспондентові Укрінформу в Інституті, в клініці проходять протезування і реабілітацію 115 пацієнтів. За останні 5 років тут розроблено близько 70 нових конструкцій протезно-ортопедичних виробів та комплектуючих до них, а також 30 нових реабілітаційних методик. Вперше в Україні на базі Інституту сконструювали спеціальний тренажер, в якому можливе часткове відновлення руху для дітей із ДЦП.