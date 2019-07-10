В Україну до кінця року зайде низка міжнародних брендів

До кінця 2019 року на український ринок крім шведського бренду меблів і товарів для дому IKEA має зайти ще кілька міжнародних брендів.

Про це розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії Ukrainian Trade Guild (Українська торгова гільдія) Костянтин Олійник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До кінця року ми очікуємо відкриття IKEA, North Face, повернеться Marks & Spencer у місто Харків (останній рік його було там закрито) і ряд інших брендів", - розповів Олійник.

Разом із зазначеними на український ринок планують вийти: американський взуттєвий бренд Steve Madden, французький бренд одягу The Kooples, магазин іграшок Coin, італійська мережа ресторанів і маркетів Eataly.

Експерт підкреслив, що падіння споживчих настроїв в Європі та розвиток електронної торгівлі змушують великих міжнародних рітейлерів виходити на нові потенційно прибуткові ринки.

За словами Олійника, в 2018 році на ринок України вийшло або повернулося 22 міжнародних бренди.