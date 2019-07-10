Лише 20% українців підтримують вільний продаж землі

Так, згідно з проведеним опитуванням, 68% українців проголосували би проти в разі проведення референдуму щодо питання купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення.

При цьому, 20% опитаних проголосували б "за" у разі проведення згаданого референдуму, ще 12% не визначились із відповіддю.

Разом з тим, у разі, якщо ринок землі сільськогосподарського призначення стане доступним для купівлі, 57% опитаних вважають, що фермери мають отримати дозвіл на купівлю або продаж землі; 23% українців вважають, що право отримати згаданий дозвіл також можуть мати великі агрохолдинги та землевласники, 10% підтримали б можливість отримання такого дозволу іноземним громадянам, 5% дозволили б надати таку можливість олігархам.

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 року.

Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 року мораторій на продаж сільгоспземель був введений як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин і створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово продовжував його дію.

Читайте також: Аграріям за пів року перерахували 45 мільйонів на здешевлення кредитів

У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

Як нещодавно заявив Президент України Володимир Зеленський, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде знято до кінця 2019 року.