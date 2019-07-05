Аграріям за пів року перерахували 45 мільйонів на здешевлення кредитів

За січень-червень українським сільгоспвиробникам спрямовано 45 млн грн на компенсацію відсотків по кредитам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

“За січень-червень 2019 року до структурних підрозділів ОДА фактично спрямовано 45 млн грн на компенсацію відсотків за залученими кредитами. Зокрема, вся сума вже перерахована позичальникам”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми компенсації отримали сільгоспвиробники Вінницької (5,12 млн грн), Черкаської (4,41 млн грн), Київської (4,02 млн грн), Хмельницької (3,18 млн грн), Харківської (2,93 млн грн) областей. Загалом, за звітний період 329 сільгоспвиробників залучили пільгові кредити на суму 3,4 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу у розмірі 5,909 млрд грн.