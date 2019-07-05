Мінагрополітики пропонує спрямовувати 1% аграрного ВВП на підтримку вітчизняного АПК

У Міністерстві аграрної політики та продовольства розробили зміни до Податкового кодексу України, які зафіксують обсяг допомоги вітчизняним аграрним виробникам на наступні 5 років, у розмірі 1% від ВВП аграрно-промислового комплексу країни.

Про це заявила виконуюча обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство аграрної політики розробило проект змін до Податкового кодексу, які зафіксували на наступні, як мінімум 5 років, - 1% аграрного ВВП, який має спрямовуватись на підтримку аграрного виробника в Україні, у першу чергу малого і сімейного фермера”, - зазначила Трофімцева.

Вона висловила сподівання, що Верховна Рада України наступного скликання підтримає зазначений проект від Мінагрополітики.

Як відомо, у 2019 році на підтримку АПК у Державному бюджеті України передбачено 5,9 млрд грн.

Фото: univ-internationale.com