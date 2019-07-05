Гройсман: Борг відносно ВВП вдалося зменшити на 20%

Виконання схваленої у червні урядової Стратегії управління державним боргом дасть змогу знизити частку боргу до ВВП до менш ніж 50% і вийти із зони ризику, коли борг чинить значне навантаження на держбюджет.

Про це в телеефірі сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Цього року нам треба віддати третину бюджету – на обслуговування і повернення боргу. Нам (уряду - ред.) взагалі тривалий час залишали борги і зобов’язання. Але нам вже вдалося зменшити борг відносно ВВП на 20% - з 80 до 59%», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що перед Україною стоять непрості випробування. «Але професійне управління боргом не становить загроз. Наше завдання в середньостроковій перспективі - зменшити долю боргу (до рівня - ред.) менше 50%. Так ми вийдемо із зони небезпеки», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом.

Стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року відношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більш 43%.

Державний та гарантований державою борг України на 30 квітня 2019 року становив 2,12 трлн грн, або 79,82 млрд доларів. Згідно з даними голови ради Національного банку України Богдана Данилишина у червні-серпні 2019 року Україні потрібно буде виплатити 1,8 млрд доларів зовнішніх боргів, у вересні — 1,7 млрд доларів.

Фото: kmu.gov.ua