Держборг України у травні зменшився на $1,43 мільярда – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 травня становив 2 106,49 млрд грн або 78,39 млрд дол. США та за травень зменшився у доларовому еквівалент на 1,43 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 31 травня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 106,49 млрд грн або 78,39 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 308,92 млрд грн (62,14% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,71 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 797,57 млрд грн (37,86%) або 29,68 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Протягом травня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 18,36 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 1,43 млрд дол. США.

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У Мінфіні надають подробиці щодо структури боргу на 31 травня. Державний борг України становив 1 831,53 млрд грн (86, 95% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 68,16 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 1 044,42 млрд грн (49,58% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 38,87 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 787,11 млрд грн (37,37% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 29,29 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, Державний та гарантований державою борг України на 30 квітня становив 2 124,80 млрд грн, або 79,82 млрд дол. США.