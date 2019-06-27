Кабмін схвалив утворення територіальних органів Податкової служби

Кабінет міністрів схвалив утворення територіальних органів Державної податкової служби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову уряду від 19 червня 2019 р. № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби». Територіальні органи ДПС будуть утворені як юридичні особи публічного права. Це буде здійснено через реорганізацію деяких органів ДФС шляхом їх приєднання до відповідних органів ДПС", - йдеться в повідомленні.

У системі територіальних органів ДПС на регіональному рівні утворюються головні управління ДПС в областях та у місті Києві, Офіс великих платників податків ДПС та Інформаційно-довідковий департамент ДПС.

Водночас, постанова уряду не стосується територіальних органів ДФС митного напрямку – митниць ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС та Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДПС, які продовжують діяти як юридичні особи публічного права, забезпечуючи реалізацію митного напряму ДФС.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

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У квітні Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби.

17 квітня суд задовольнив відповідну заяву про забезпечення позову і зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби».

Окрім цього суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабінету міністрів України.