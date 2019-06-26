Мер Чернівців просить Гройсмана терміново виділити майже 200 мільйонів на ремонт вулиці

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук написав листа Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману із проханням терміново виділити майже 200 мільйонів гривень на капітальний ремонт вулиці Хотинської, яку кілька днів перекривали люди.

Фотокопію листа на своїй сторінці у Facebook поширив директор департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради Володимир Бешлей.

"Шановний Володимире Борисовичу! Від імені чернівчан прошу терміново за Вашою участю організувати та провести нараду з питань виділення 195 мільйонів гривень на капітальний ремонт вулиці Хотинської у м. Чернівці протяжністю 4.9. кілометра, яка є частиною магістральної дороги загального користування М19 Ковель - Чернівці - Тереблече та виконує функції транзитної, об'їзної дороги, забезпечує транспортне сполучення Чернівецької та Івано-Франківської і Львівської областей" - зазначив у зверненні Каспрук.

У листі мер міста зауважив, що дорога перебуває в аварійному стані та подальше використання для руху транспорту є неможливим без загрози життю учасників дорожнього руху.

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Як повідомлялося, активісти перекривали вулицю Хотинську, вимагаючи її капітального ремонту. Перекриття дороги тривало 24 та 25 червня. Вчора увечері, 25 червня, Олексій Каспрук поїхав на вулицю Хотинську до мітингувальників, аби домовитися з ними відкрити проїзд.

Після годинних переговорів домовилися, що вже з 2 липня підрядник, який виграв тендер, починає поточний ремонт вулиці Хотинської. До того часу міський голова пише листа до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням зустрітися з активістами та представниками влади у Києві. Активісти сподіваються, що на цій зустрічі їм вдасться пояснити урядовцю, наскільки ця вулиця важлива для міста, і держава зможе виділити 195 мільйонів гривень на її капітальний ремонт.