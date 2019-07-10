В Україні закрилася мережа виномаркетів "Поляна" - ЗМІ

«Останній магазин, який знаходився на вул. Глибочицькій в Києві, було закрито трохи більше місяця тому», - повідомив виданню керівник компанії-дистрибутора.

Як наголошується в публікації, номера телефонів, зазначені на сайті мережі «Поляна», не відповідають, а приміщення центрального офісу та магазину по вул. Обсерваторна, 12а, зараз здається в оренду за 300 тис. грн на місяць.

Видання нагадує, що перший магазин мережі «Поляна» відкрився у 2009 році, через два роки після появи магазину GoodWine. Мережа магазинів «Поляна» тоді належала компанії «Марком», яка була офіційним дистриб'ютором коньяку Hennessy і близько 70% вин Нового світу, що поставляють в Україну. «Марком», за даними «НВ Бізнес», належала підприємцю Іллі Грінбергу. Проект дуже динамічно розвивала компанія «Поляна Україна Груп», у 2013 році мережа управляла 35 магазинами не лише в Києві, а й у містах-мільйонниках.

«Мережа планувала розвиватися по франчайзингу. Вимоги до бізнесменів, які хотіли відкривати магазини під ТМ «Поляна», були дуже жорсткими. Тому компанія уклала всього один-два договори на розвиток під її брендом», - повідомив виданню глава директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

Крім «Поляни», Грінберг розвивав мережу магазинів з продажу елітних продуктів харчування Delight, «Маленький принц», а також володів столичним рестораном Lavinia. «Проблеми у бізнесмена почалися після 2014 року. У цей період закрилися мережі магазинів і ресторан, потім «Марком» втратив право на ексклюзивну дистрибуцію Hennessy в Україні. З роздрібних мереж залишилася тільки «Поляна», а сам Грінберг неодноразово наголошував, що вже не має відношення до цієї мережі», - йдеться в публікації.

Зазначається також, що зараз Грінберг дійсно не значиться серед власників мережі. Компанія «Поляна Україна Груп», за даними Єдиного реєстру юридичних осіб, належить Сергію Токарєву і британській компанії «Мідоу Холдинг Енд Ресонсез Ел Пі». «Поляну» очолює Юрій Серебров, який раніше працював директором «Маркома».

При цьому отримати коментар Грінберга виданню не вдалося. «Ілля Грінберг живе і працює за межами України», - повідомив «НВ Бізнес» директор торгової мережі, що побажав залишитися неназваним.

На думку експертів, яких опитало видання, «Поляна» припустилася кількох помилок. «У мережі була дуже швидка експансія, при якій складно контролювати бізнес. У кожному магазині потрібен сильний керівник, але знайти їх складно. Мережа росла в кількості, але продажі, наскільки мені відомо, не збільшувалися. Це була дуже нестабільна модель», - зазначив співвласник GoodWine Дмитро Кримський.

За словами Кривоноса, мережа «Поляна» не потрапила в формат, який користувався найвищим попитом. «Вони не дотягували до площі і асортименту Good Wine і водночас були більшими, ніж популярний зараз OkWine», - розповів він.

У публікації також йдеться про те, що «Поляна» робила ставку на власний імпорт, що позначилося на асортименті компанії.

Фото: biz.nv.ua