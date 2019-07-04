Зупинка реформ відкине Україну назад і заморозить розвиток – Гройсман

Зупинка перетворень, які відбуваються в Україні, матиме катастрофічні наслідки, відкине державу на роки назад і заморозить наш спільний розвиток.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з провідними експертами, політологами і блогерами, повідомляє Урядовий портал.

«Ми змінюємо багато сфер життя країни. Зупинка цих кроків – навіть якщо їх зроблено два-три – відкине Україну на 25 кроків назад», – сказав Гройсман.

Глава уряду зазначив, що один з найбільших ризиків – зупинка децентралізації, яка передбачає об’єднання громад, перетворення їх на спроможні і самодостатні території. «Саме тому я наголошую на необхідності закріплення децентралізації в Конституції! Я пропоную ліквідувати райадміністрації, залишити там лише соціальні служби. Пропоную утворити мережу префектур, які матимуть контролюючі і, скоріше, наглядові функції», – сказав Гройсман.

За його словами, оновити територіальний устрій України і завершити процес об’єднання громад треба вже наступного року. І в нових реаліях провести чергові місцеві вибори. Дострокові місцеві вибори на даному етапі, впевнений Глава уряду, розвернуть зміни і повернуть Україну в часи централізації і знищення регіонів.

Аналогічні ризики простежуються і щодо інших трансформацій, передусім, в економіці і соціальній сфері. Причому спектр криз, які можуть в таких умовах виникнути, занадто широкий – від заморожування відносин з провідними партнерами, здебільшого фінансовими, до стрімкого зростання тарифів і зниження доходів українців всередині держави.

Учасники зустрічі обговорили поточну ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів і визначили ризики подальших періодів.