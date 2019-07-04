Гройсман закликає Раду до “апгрейду” закону про люстрацію

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає Верховну Раду розглянути законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення влади”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Окремо звертаюсь до українського парламенту: розглянути законопроєкт 2695, який розробляв уряд спільно з експертами, громадськими активістами та народними депутатами ще 4 роки тому щодо удосконалення закону про люстрацію та виконання рекомендацій Венеціанської комісії”, - заявив Гройсман.

На його переконання, цей крок унеможливить спроби перегляду та скасування люстраційних процесів. “І чинний парламент спроможний прийняти цей закон”, - переконаний глава уряду.

Прем’єр-міністр нагадав про те, що закон про люстрацію був однією з основних вимог Революції гідності, народ вимагав усунути від влади спільників Януковича – і за це, зокрема, українці проливали кров на Майданах по всій країні.

“Перший післяреволюційний уряд розробив та реалізував відповідний закон. Скасувати його – недопустимо. Це паплюження пам'яті Героїв Небесної сотні та всіх українців, які загинули під час війни з Росією, і плювок в очі тим, хто продовжує боронити мир на Сході нашої країни тепер”, - зазначив Гройсман.

Прем'єр-міністр закликав всі гілки влади не допустити згортання люстраційних процесів.

Як повідомлялося, Конституційний суд у четвер, 4 липня, продовжить розглядати подання щодо конституційності закону про люстрацію.

Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади на 10 років.

Того ж року до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.