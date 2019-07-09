НАБУ спільно з СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

Національне антикорупційне бюро спільно зі Службою безпеки України здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

"Детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту "К" CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві. Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити щодо згаданих слідчих дій. Деталі — згодом", - йдеться в повідомленні.

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Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проводять обшуки в кабінеті Трубарова, а самого чиновника затримали, однак згодом Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко спростував інформацію щодо затримання в.о. глави Фонду держмайна Віталія Трубарова.