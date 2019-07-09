Розенко спростував затримання керівника Фонду держмайна
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Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко спростував інформацію щодо затримання в.о. глави Фонду держмайна Віталія Трубарова.
Про це Розенко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров...Хм... А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?? Нє??", - зазначається в дописі.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проводять обшуки в кабінеті Трубарова, а самого чиновника затримали.