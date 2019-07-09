Розенко спростував затримання керівника Фонду держмайна

"Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров...Хм... А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?? Нє??", - зазначається в дописі.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проводять обшуки в кабінеті Трубарова, а самого чиновника затримали.