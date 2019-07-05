Кабмін схвалив законопроєкт про захист прав споживачів комунальних послуг

Міністерство юстиції розробило законопроєкт щодо деофшоризації та захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Відповідну ініціативу міністр юстиції Павло Петренко представив на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми пропонуємо, щоб уряд ініціював перед парламентом розгляд цього законопроєкту щодо деяких законодавчих актів щодо деофшоризації та захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг”, - зазначив Петренко.

Зокрема, за його словами, пропонується на рівні закону закріпити створення публічного реєстру виконавців комунальних послуг, який має містити інформацію про всіх засновників, учасників, власників акцій, структуру власності таких компаній та кінцевих контролерів, бенефіціарів, виконавців. Вести відповідний реєстр має Міністерство юстиції.

“Друга ініціатива згідно з цим законопроєктом передбачає встановлення заборони виступати засновниками юридичних осіб - виконавців комунальних послуг юридичним особам, які зареєстровані в офшорних зонах. Перелік офшорних зон визначається рішеннями Кабінету міністрів... Так само ми пропонуємо заборонити, щоб юридичними особами, які мають у власності більше 10% акцій, виступали так само особи, які є резидентами країни-агресора, що визначається рішеннями Верховної Ради України”, - додав міністр.

Серед інших норм законопроєкту, які озвучив Петренко, — закріплення обов’язку всіх виконавців комунальних послуг протягом 6 місяців після прийняття цього закону привести свою структуру власності у відповідність до його вимог і запровадити цей публічний реєстр.

“Я прошу членів уряду підтримати цей законопроєкт. Ми можемо протягом декількох днів його доопрацювати з пропозиціями інших міністерств і внести ще до чинного парламенту з проханням, щоб він був визначений як невідкладний, щоб до початку опалювального сезону він став законом”, - звернувся до урядовців Петренко.

На пропозицію Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана уряд схвалив презентований законопроєкт.