Один з віцепрем'єрів "заробляв" на комунальних підприємствах Вінниччини – СБУ

Співробітники СБУ виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним із віцепрем’єр-міністрів України.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“У ході досудового слідства, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що високопосадовець Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем’єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості робіт та послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах.

Співробітники СБУ провели низку санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях комунальних підприємств та комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.

Під час обшуків правоохоронці виявили документацію та комп’ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робітників, які нібито працювали на об’єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки та працівників комунальних підприємств без укладання відповідних договорів.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до створення та реалізації протиправного механізму.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.