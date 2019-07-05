Укрнафта вже пробурила 318 м нової свердловини у Львівській області

ПАТ "Укрнафта" 24 червня 2019 року розпочала буріння нової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області - першої з трьох, буріння яких заплановане на цей рік.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

"Станом на 4 липня вже пробурено 318 м (нової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області – ред.). Завершення буріння свердловини заплановано на середину серпня", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що ПАТ "Укрнафта" розпочало буріння нової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі 24 червня 2019 року. Проєктна глибина майбутньої похило-скерованої свердловини №102 становить близько 1500 м з відходом від вертикалі 185 м, а її початкова продуктивність має сягнути 27 т. нафти на день. Очікується, що свердловина №102 відкриє доступ до нафтових покладів нижньоменілітових відкладів.

Буріння свердловини Укрнафта проводить силами фахівців підрозділу "Укрнафта Буріння" із залученням компаній-підрядників, використовуючи власну бурову установку "Уралмаш-3Д".

Загалом фінансовий план Укрнафти на 2019 рік передбачає буріння трьох нових свердловин при загальній інвестиційній програмі в 2,9 млрд грн. Реалізація плану залежить від вирішення проблеми історичної податкової заборгованості, а також від стабільної реалізації нафти та конденсату компанії на державних аукціонах.

Водночас компанія наполягає, що для значного нарощення видобутку в рік треба бурити як мінімум втричі більше.

"Для значного нарощення видобутку нам потрібно бурити щонайменше 10 нафтових та газових свердловин на рік, інвестуючи близько 800-900 млн грн на рік. Однак, поки що ми продовжуємо працювати на існуючому фонді свердловин з мінімальними інвестиціями», - прокоментував виконавчий віцепрезидент з видобутку і переробки Укрнафти Маврікій Калугін.