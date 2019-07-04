Від зниження цін на бензин і дизель водії можуть заощадити мільярд — Мендель
Про це пише прессекретарка президента Юлія Мендель у Facebook.
"На деяких АЗС бензин і дизель за останні кілька днів впав у ціні від 20 копійок до гривні на літрі. Кризова ситуація з імпортом пального в Україну минула, світові ціни на нафту знижуються. Представник президента в Кабміні Андрій Герус пояснює: це не адміністративне регулювання цін. Бізнесу просто нагадали про принципи вільного ринку", - розповіла речниця.
За її словами, зниження цін почалося за ініціативи президента й від цього виграють сім мільйонів автомобілістів.
"Вони всі разом за місяць заощадять мільярд гривень", - додала Мендель.
У свою чергу представник глави держави в уряді Андрій Герус у Facebook повідомив, що зниження ціна на бензин та дизпаливо на АЗС сьогодні продовжилося. Він підкреслив, що український автомобіліст на 1 баку бензину буде заощаджувати 50-80 грн, а за місяць така економія може скласти 100-400 грн.