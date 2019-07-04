Від зниження цін на бензин і дизель водії можуть заощадити мільярд — Мендель

Ціни на дизель і бензин на деяких українських автозаправках протягом останніх днів упали від 20 копійок до гривні на літрі, за місяць водії зможуть разом заощадити мільярд гривень.

Про це пише прессекретарка президента Юлія Мендель у Facebook.

"На деяких АЗС бензин і дизель за останні кілька днів впав у ціні від 20 копійок до гривні на літрі. Кризова ситуація з імпортом пального в Україну минула, світові ціни на нафту знижуються. Представник президента в Кабміні Андрій Герус пояснює: це не адміністративне регулювання цін. Бізнесу просто нагадали про принципи вільного ринку", - розповіла речниця.

За її словами, зниження цін почалося за ініціативи президента й від цього виграють сім мільйонів автомобілістів.

"Вони всі разом за місяць заощадять мільярд гривень", - додала Мендель.

У свою чергу представник глави держави в уряді Андрій Герус у Facebook повідомив, що зниження ціна на бензин та дизпаливо на АЗС сьогодні продовжилося. Він підкреслив, що український автомобіліст на 1 баку бензину буде заощаджувати 50-80 грн, а за місяць така економія може скласти 100-400 грн.